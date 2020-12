Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 13:10 Uhr

Hochstraße Süd: Corona-Krise verzögert geplanten Teilabbruch

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen der Corona-Krise verzögert sich der geplante Teilabbruch der Hochstraße Süd in Ludwigshafen. „Wenn alles planmäßig läuft, erfolgt in der ersten Juli-Hälfte der Abbruch des ersten Abschnitts“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch. „Wir haben unter den gegebenen Bedingungen einen neuen, realistischen Zeitplan errechnet.“ Der Leiter des Bereichs Tiefbau bei der Stadt, Björn Berlenbach, sagte: „Wir haben eine Verzögerung von drei Monaten.“ Die Arbeitskolonnen auf der Baustelle dürften sich nicht mischen, das schränke den Ablauf ein.