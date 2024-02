Hochstimmung beim Rosenmontagszug in Mainz

ARCHIV – Gardisten ziehen beim Mainzer Rosenmontagszugs an den Zuschauern vorbei. Foto: Arne Dedert/dpa

Mainz (dpa/lrs). Mit Helau-Rufen, Musik, Konfetti- und Luftschlangenregen hat sich der Mainzer Rosenmontagszug pünktlich um 11.11 Uhr auf den sieben Kilometer langen Weg durch die Innenstadt gemacht. Hunderttausende säumten den Weg des insgesamt neun Kilometer langen närrischen Lindwurms mit seinen 138 Zugnummern in der Fastnachtshochburg am Rhein, viele standen auch auf Balkonen oder an geöffneten Fenstern. Dabei feierten sie auch ein Jubiläum: Seit der Gründung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), dem Veranstalter, ist es der 120. Rosenmontagszug. Die gute Stimmung beim Höhepunkt des Straßenkarnevals ließen sich die bunt kostümierten Menschen auch von dichten Wolken nicht nehmen. So mancher Gardist hatte vorsichtshalber einen durchsichtigen Regenschutz über seine Mütze gezogen.

Mehr als 9000 Narren machten bei dem Zug mit – zu Fuß, auf einem der mehr als 150 Wagen oder auf einem der rund 60 Pferde. Auch Vespas, Räder und historische Einräder waren dabei. Rund 45 Musikgruppen mit mehr als 2000 Musikern waren unterwegs. Etwa 90 Teilnehmer trugen Fahnen oder die traditionellen Schwellköpp. Das Motto der diesjährigen Kampagne lautete: «Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein».

Neun Wagen mit politischen Karikaturen fuhren auch mit. Darauf war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Augenklappe als Schiffbrüchiger zu sehen. Der fliegende Robert (Habeck), verlor wegen der Wärmepumpe die Bodenhaftung. Und CDU-Chef Friedrich Merz stemmte sich dagegen, dass ihn die AfD über ein Brandmäuerchen in den braunen Sumpf zieht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach – dem «Master of Desaster» – flog sein Experimentierkasten Gesundheitswesen um die Ohren.

AfD-Chefin Alice Weidel und die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht wurden als Barbies von Putin mit blutigen Händen in einem rosa Cabrio chauffiert. E-Mobilität und der Automobilstandort Deutschland wurden auch aufgespießt. Chinesen fahren den Deutschen im E-Auto auf einem Motivwagen davon und Fred Feuerstein läuft hinterher. Die «betrübliche Weltlage» mit den Kriegen in der Ukraine und im Gaza-Streifen beschäftigt auch die Narren. Eine in einem Käfig aus Stacheldraht eingesperrte Friedenstaube wurde von Hass, Fanatismus, Intoleranz und Gier am Fliegen gehindert.

Für mehr als neun Motivwagen hatte das Geld nicht gereicht. Die Kosten allein für die Sicherheit seien von 40.000 Euro im Jahr 2015 auf rund 250.000 Euro gestiegen, hatte MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig im Vorfeld gesagt. Alle anderen Kosten seien auch gestiegen. Die Stadt übernimmt künftig weitere 200.000 Euro pro Jahr für die Sicherheitskosten – zusammen mit den anderen Ausgaben für den Traditionszug kommt sie nach eigenen Angaben auf rund eine Million Euro.

Die Polizei sollte mit insgesamt 1000 Beamten über den Tag verteilt im Einsatz sein. 31 Menschen hätten im Vorfeld per Post ein Betretungsverbot erhalten, etwa so viele wie sonst auch, sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Dieses werde überwacht und treffe in der Regel Menschen, die bei ähnlichen Veranstaltungen für Unsicherheit gesorgt hätten. «Wir sind auf alles vorbereitet», sagte Roberto. «Wir hoffen aber, dass wir gar nicht groß tätig werden müssen.» Das Jugendamt der Stadt ist mit Streetworkern unterwegs und kümmert sich um betrunkene Kinder und Jugendliche. Der MCV hat etwa 70 ehrenamtliche Helfer beim Zug im Einsatz. Musik gab es anschließend erstmals auf zwei Bühnen in der Stadt.

Auch die Bauernproteste und die Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus fanden sich im Zug wieder. «Dank Bauern gibt's Weck, Worscht und Woi, an Fassenacht in Meenz am Rhoi. Sie fahren all, das ist der Hit, am Rosenmontag auch noch mit», war auf dem Plakat an einem Zugwagen zu lesen. An einem Balkon an der Zugstrecke hatten Mainzer schwarze Plakate mit der Aufschrift «Rassismus ist Ekelhafd» und «Mainz sagt Nee zur AfD» aufgehängt.

Neben dem großen Zug in Mainz gab es noch eine Reihe kleinerer Züge in anderen Städten. Dabei wurde außer «Helau» auch «Alaaf» gerufen. Um 12.11 setzte sich der Zug in Koblenz in Bewegung, Mayen folgt eine Stunde später. Um 14.11 Uhr geht es dann in einer Reihe von Städten los: Trier, Gerolstein, Traben-Trarbach, Altrip, Neuwied, Andernach, Bendorf und Cochem.