Hochschulpolitikerin für Verlängerung der Regelstudienzeit

„Für manche war bisher fast das ganze Studium online“, sagte die 30-Jährige, die selbst zwei Semester digitale Lehre als wissenschaftliche Mitarbeiterin mitgemacht hat und in dieser Wahlperiode zum ersten Mal in den Landtag eingezogen ist. Die Lebenszufriedenheit der angehenden Akademiker sei in Umfragen zurückgegangen, die ganze soziale Interaktion im Studium weggefallen – und jeder Vierte wieder zu Hause eingezogen. „Der Bedarf an psycho-sozialer Beratung der Studierenden ist gestiegen.“

Zur psychischen Belastung komme für viele noch die finanzielle Situation und die Frage, wie sie das Studium finanzieren sollten, nachdem viele Nebenjobs in der Pandemie erneut weggebrochen seien. Die Landesregierung müsse sich daher auch für eine erneute Übergangsfinanzierung auf Bundesebene einsetzen, sagte Heidbreder.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-472545/2