Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 11:50 Uhr

Mainz

Hochschulen unterrichten im November digital

An den Hochschulen in Rheinland-Pfalz wird der Vor-Ort-Unterricht in Vorlesungen und Seminaren bis Ende November ausgesetzt. Der Lehrbetrieb werde in den nächsten Wochen zum größten Teil digital stattfinden, teilte das Wissenschaftsministerium in Mainz mit. Ausgenommen sind Laborpraktika und andere Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteilen.