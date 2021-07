Mainz

Hochschulen im Wintersemester weitgehend im Präsenzbetrieb

Die rheinland-pfälzischen Hochschulen können im Wintersemester wieder im Präsenzbetrieb starten – unter Corona-Bedingungen. „Jeder sollte Zugang zur Hochschule haben“, sagte Wissenschafts- und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz. Voraussetzung sei die 3-G-Regel, also voller Impfschutz, ein Test oder eine überstandene Infektion.