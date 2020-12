Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 16:40 Uhr

Hochschulen erhalten langfristige Planungssicherheit

Nach der Neuregelung des Hochschulpakts von Bund und Ländern können in Rheinland-Pfalz 779 bislang befristete Stellen dauerhaft eingerichtet werden. An der Technischen Hochschule Kaiserslautern sind es 92, an der Hochschule Kaiserslautern 55 Stellen, wie das Wissenschaftsministerium am Freitag bei der Unterzeichnung von Zielvereinbarungen mit den Hochschulen in Kaiserslautern mitteilte.