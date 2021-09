Mainz

Hochrechnung für Rheinland-Pfalz: SPD knapp vor CDU

Die SPD liegt nach einer ersten Hochrechnung von Infratest dimap für den SWR in Rheinland-Pfalz bei der Bundestagswahl knapp vor der CDU. Die Sozialdemokraten erzielten am Sonntag demnach 27,3 Prozent. Das entspricht einem Plus von 3,2 Prozentpunkten gegenüber 2017. Die Christdemokraten erzielten 24,8 Prozent (minus 11,1) – das wäre ihr schwächstes Ergebnis bei einer Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz. Drittstärkste Partei im Land wurden die Grünen mit 12,7 Prozent (plus 5,1). Die FDP erzielte 12,3 Prozent (plus 1,9). Die AfD verlor leicht (minus 0,9) und landete bei 10,3 Prozent. Die Linke bekam der Hochrechnung zufolge 3,4 Prozent und verlor 3,4 Prozentpunkte.