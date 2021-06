Hottenbach/Stipshausen

Hochgiftige Chemikalien illegal in Hütte entsorgt

In der Nähe eines Steinbruchs im Landkreis Birkenfeld sind Dutzende Kanister mit hochgiftigen Chemikalien entsorgt worden. Neben den etwa 40 Kanistern, die teilweise noch mit Säuren und Laugen gefüllt waren, wurden drei große Säcke mit Kunststoffabfällen gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass die Kanister sowie die Abfälle zwischen Mitte Mai und Mitte Juni in der frei zugänglichen Hütte zwischen Hottenbach und Stipshausen illegal entsorgt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen.