Offenbach

Hochdruckeinfluss: Wenig Regen in den kommenden Tagen

Kühl, aber nur wenig Regen: Für Rheinland-Pfalz und das Saarland ist in den kommenden Tagen meist wolkiges bis heiteres Wetter ohne große Niederschläge angesagt. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach vom Dienstag zufolge sorgt Hochdruckeinfluss auch für teils sonnige Abschnitte. In den Nächten kann es Frost geben.