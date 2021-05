Offenbach

Hoch Waltraud bringt zum Sonntagsausflug Sonne und Wärme

Hoch Waltraud macht's möglich: Sonne und Temperaturen bis 22 Grad locken die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Sonntag zu einem Ausflug nach draußen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, wird der Sonntag „heiter bis wolkig und trocken“.