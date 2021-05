Offenbach

Hoch Waltraud bringt bis zu 26 Grad und viel Sonne

Hoch Waltraud bringt Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein paar sommerliche Tage mit Temperaturen bis zu 26 Grad. Am Mittwochabend kann es wieder Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag vorhersagte. Der DWD stellt an diesem Montag seine Frühjahrsbilanz vor, am Dienstag (1. Juni) ist für die Meteorologen Sommeranfang.