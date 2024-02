Hoch stellt Investitionsplan für Krankenhäuser vor

ARCHIV – Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus. Foto: Lukas Barth/dpa/Symbolbild

Mainz (dpa/lrs). Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) stellt am Dienstag (11.00 Uhr) das Investitionsprogramm für die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz für das laufende Jahr vor. Aus Sicht der Krankenhausgesellschaft des Landes sind die bereitgestellten Finanzmittel allerdings «völlig unzureichend». Mit einer «mageren» Steigerung des Fördervolumens um 3,5 Millionen Euro würden noch nicht einmal die inflationsbedingten Kostensteigerungen ausgeglichen, kritisiert Geschäftsführer Andreas Wermter. Die zwischenzeitliche Verdoppelung der Baupreise werde ignoriert. In Deutschland sind bei den Krankenhäusern die Länder für die Investitionskosten und der Bund für die laufenden Kosten zuständig.