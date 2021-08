Mainz

Hoch: Impfangebot für 12- bis 17-Jährige kein Widerspruch

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sieht das Corona-Impfangebot für 12- bis 17-Jährige nicht im Widerspruch zur Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montagabend einstimmig beschlossen, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten – so wie es in Arztpraxen bereits möglich ist. Die Minister hätten sich damit nicht gegen die Empfehlung der Impfkommission gewandt, „sondern wir haben ein zusätzliches Angebot für die Eltern geschaffen“, sagte der Minister dem Radiosender SWR.