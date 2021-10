Mainz

Hoch hält Spahns Corona-Vorstoß für „unrealistisch“

Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Beendigung der Corona-Notlage in Deutschland ist im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium mit Skepsis aufgenommen worden. „Dass wir ab dem 25. November alle Maßnahmen aufheben, wird nicht realistisch sein, das weiß auch Jens Spahn“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Und dass es nach Beendigung der epidemischen Lage nationaler Tragweite in Deutschland einen Flickenteppich im Umgang mit der Pandemie gibt, das will niemand.“