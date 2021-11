Mainz

Hoch fordert vom Bund schnellere Impfstofflieferungen

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat vom Bund mehr Tempo bei der Lieferung von Corona-Impfstoff verlangt. „Das muss angesichts der Lage schneller gehen, wenn wir der Pandemie entgegenboostern wollen“, forderte er am Freitag nach der Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. „Für mich gilt: Jeder der will und dafür in Frage kommt, soll eine Booster-Impfung erhalten.“