Hoch fordert mehr Impfstoff vom Bund

In Rheinland-Pfalz würden über 90 Prozent des zur Verfügung stehenden Impfstoffs unmittelbar verimpft, sagte Hoch. Der Rest werde zurückgehalten, um Lieferschwankungen auszugleichen. Lob gab es für die rheinland-pfälzische Bevölkerung: „Die Menschen in diesem Land haben sich in den letzten Wochen vorbildlich an die Regeln gehalten. Die Inzidenzen sinken ja nicht nur wegen des Impfens, sondern auch, weil die Menschen so gut darauf achten, dass sie Abstand halten und ihre Maske tragen.“ Hinzu komme eine hohe Zahl an Corona-Tests. Daher sei er zuversichtlich, dass die Inzidenzen bis Ende des Monats „so signifikant weiter sinken werden, dass wir weitere Öffnungsschritte gehen können“.

