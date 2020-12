Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 14:30 Uhr

Offenbach

Hitze liegt in den letzten Zügen: Am Donnerstag etwas kühler

Die spätsommerliche Hitze liegt in Rheinland-Pfalz in den letzten Zügen – Abkühlung ist in Sicht. Nach mehreren heißen Tagen gehen die Temperaturen am Donnerstag um einige Grad zurück, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag mitteilte.