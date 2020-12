Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 16:10 Uhr

Haiger/Dillenburg

Hirsch greift Auto an

Ein Hirsch hat im Lahn-Dill-Kreis ein Auto angegriffen. Er habe mehrfach mit seinem Geweih gegen die Scheiben gestoßen und damit einen Schaden von 1500 Euro angerichtet, teilte die Polizei in Dillenburg am Montag mit. Dann sei er vermutlich unverletzt davongelaufen. Die Fahrerin des Wagens hatte das Tier am Samstagabend auf einer Landstraße zwischen Weidelbach und Oberroßbach – beides Stadtteile von Haiger – stehen gesehen und gebremst, ihr Wagen kam neben dem Hirsch zum Stehen. „Es ist nicht bekannt, ob er erschrak und übellaunig wurde oder ob er in dem Wagen einen Revierkonkurrenten vermutete“, so die Polizei über die Attacke des Hirschs.