Baden-Baden

Hip-Hop-Duo Genetikk landet in Charts vor Mark Forster

Das Hip-Hop-Duo Genetikk aus dem Saarland hat sich gegen Popsänger Mark Forster (38) durchgesetzt und ist auf Anhieb auf Platz eins der deutschen Album-Charts gesprungen. „MDNA“ ist bereits das vierte Nummer-Eins-Album der Gruppe, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Forster sprang mit „Musketiere“ auf den zweiten Rang. Platz drei erkämpfte sich Sänger Ross Antony (47) mit „Willkommen im Club: 20 Jahre“. Der 19-jährige Pop-Superstar Billie Eilish („Happier Than Ever“) und Singer-Songwriter Knappe („Knappe“) komplettieren die ersten fünf.