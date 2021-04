Saarbrücken

Hinweisportal nach Angriffen auf Polizisten eingerichtet

Nach Angriffen auf Polizisten am Wochenende in der Saarbrücker Innenstadt hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet. Man erhoffe sich über hochgeladene Fotos und Videos weitere Hinweise auf die Täter, teilte das Landespolizeipräsidiums am Dienstag in Saarbrücken mit. Die Polizei ermittele wegen Landfriedensbruchs gegen mehrere unbekannte Personen, die mit Flaschen nach den Einsatzkräften geworfen hätten. Ziel sei, alle Beteiligten zu identifizieren. Auch Texte könnten im Portal eingestellt werden.