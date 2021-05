Doha

Hindernis-Ass Krause Siebte zum Saisonstart in Doha

Europameisterin Gesa Krause hat bei ihrem Saisondebüt über 3000 Meter Hindernis in Doha gleich die Stärke der internationalen Konkurrenz zu spüren bekommen. Die WM-Dritte vom Verein Silvesterlauf Trier kam beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten am Freitagabend nach 9:16,89 Minuten als Siebte ins Ziel. In Abwesenheit von Weltmeisterin und Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech gewann deren kenianische Teamkollegin Norah Jeruto in der Jahresweltbestzeit von 9:00,67 Minuten.