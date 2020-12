Archivierter Artikel vom 08.05.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Hilfsprogramm für Jugendherbergen und Zeltplätze aufgelegt

Die Landesregierung stellt neun Millionen Euro bereit, um Jugendherbergen oder Familienferienstätten in der Corona-Pandemie vor Existenznot zu bewahren. Die insgesamt 180 Einrichtungen, darunter auch Jugendbildungsstätten, Naturfreundehäuser und Jugendzeltplätze, können zur Abdeckung von Betriebsausgaben in der Zeit von April bis Juni einen Zuschuss beantragen, wie Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag in Mainz mitteilten.