Nürburg

Hilfskräftezentrum am Nürburgring zieht um

Das sogenannte Bereitstellungszentrum am Nürburgring für Hilfskräfte im Fluteinsatz im Ahrtal wechselt seinen Standort. „Wir ziehen gerade um“, sagte der Sprecher des Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland des Technischen Hilfswerks (THW), Michael Walsdorf, am Samstag. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Die Arbeiten seien am Freitag losgegangen und würden noch ein paar Tage dauern.