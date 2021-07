Windhagen/Kiel

Hilfskräfte aus Norden im Katastrophengebiet ausgetauscht

Im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz haben etwa 650 neue Hilfskräfte aus Schleswig-Holstein ihren Einsatz begonnen. Sie waren am Sonntag angekommen und lösten fast alle der in der Vorwoche angerückten rund 700 Freiwilligen aus dem Norden ab, wie der Einsatzstab am Montag mitteilte. Der Kontingentwechsel sei reibungslos verlaufen und und am Sonntag gegen 20.00 Uhr abgeschlossen worden. Die Helfer seien mit 170 Fahrzeugen im Einsatz.