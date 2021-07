Neumünster

Hilfskräfte aus dem Norden fahren ins Katastrophengebiet

Einen Großeinsatz im Katastrophengebiet von Rheinland-Pfalz starten am Mittwoch rund 600 Helfer aus Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verabschiedete die vorrangig ehrenamtlichen Helfer aus Feuerwehr und Sanitätsdienst am Dienstagnachmittag im Gefahrenabwehrzentrum in Neumünster. „Das ist der größte Einsatz unserer Hilfskräfte außerhalb Schleswig-Holsteins in den vergangenen Jahrzehnten“, sagte Günther. „Aufgrund der Lage vor Ort stellt er auch eine besondere Belastung dar.“ Etwa 200 Fahrzeuge standen für das Kontingent bereit.