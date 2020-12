Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 06:10 Uhr

Ingelheim

Hilfsaktion: Ausgabe von Nahrungsmitteln in Ingelheim

Eine private Initiative startet an diesem Donnerstag in Ingelheim am Rhein mit der Ausgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige, die in der Corona-Krise ihre bisherige Versorgung verloren haben. „Obdachlose haben zum Teil seit drei Wochen keinen Zugang mehr zu Wasser“, sagte Michael Schieferstein vom Verein der FoodFighters. In Not geraten seien jetzt aber auch Menschen, die nur geringfügig verdienten und in der Corona-Krise aus einem Mini-Job entlassen würden.