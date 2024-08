Hilfe für Wohnungslose: Projekt Housing First geht in die zweite Runde

Ein Obdachloser schläft am 03.11.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) in einer Unterführung. In den großen Städte in Baden-Württemberg gibt es immer mehr Obdachlose. (zu dpa «Immer mehr Menschen ohne Wohnung - Städte im Südwesten sorgen vor» vom 04.11.2017) Foto: Sebastian Gollnow/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++