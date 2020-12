Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 13:10 Uhr

Worms

„Hier stehe ich“: Worms feiert 2021 großes Luther-Jahr

Mit mehr als 80 Einzelveranstaltungen, darunter die traditionellen Nibelungen-Festspiele und eine Landesausstellung, feiert Worms 2021 ein großes Luther-Jahr. Dann gedenkt die Stadt in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) der Widerrufsverweigerung des Reformators vor 500 Jahren. Am 18. April 1521 hatte sich Martin Luther vor dem Reichstag in Worms geweigert, seine Schriften zu widerrufen („Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“). Die Reformation nahm ihren Lauf.