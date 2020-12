Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 11:30 Uhr

Wiesbaden

Hessische Landesregierung fordert Vertragstreue von Opel

Hessens Landesregierung hat den Autobauer Opel angesichts Entlassungsdrohungen zu Vertragstreue aufgefordert. „Nach der Ankündigung der Geschäftsführung, betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausschließen zu wollen, gibt es große Verunsicherung in der Belegschaft“, erklärten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gemeinsam am Freitag in Wiesbaden. „Wir appellieren daher an die Opel-Verantwortlichen, sich an den Tarifvertrag und die bisherigen Vereinbarungen zu halten.“