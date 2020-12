Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 13:00 Uhr

Wiesbaden/Mainz/Saarbrücken

Hessen und Rheinland-Pfalz machen bei Sicherheitstag mit

Polizisten in fünf Bundesländern wollen am Freitag (25.9.) verstärkte Präsenz zeigen und gegen Kriminalität im öffentlichen Raum vorgehen. An dem dritten länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag seien die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und Saarland beteiligt, teilten die Innenministerien in Hessen und Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit.