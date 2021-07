Wiesbaden

Hessen schickt weitere Spezialkräfte nach Rheinland-Pfalz

Das Land Hessen entsendet rund 150 zusätzliche Helfer in die Unwettergebiete im Landkreis Ahrweiler. „Aufgrund der nach wie vor katastrophalen Lage in verschiedenen Landkreisen hat der Krisenstab des Landes Rheinland-Pfalz die Bundesländer um Unterstützung gebeten“, teilte das Innenministerium in Wiesbaden am Samstag mit. Die Sanitätseinheiten sollen mit 48 Fahrzeugen bei der Verlegung von Patientinnen und Patienten helfen. Laut den Angaben wurden bislang insgesamt rund 900 hessische Spezialisten in die Krisengebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entsandt.