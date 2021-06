Mainz/Wiesbaden

Hessen plant Ende der Impfzentren: Rheinland-Pfalz nicht

Im Gegensatz zu Hessen plant Rheinland-Pfalz noch keine Schließung der Corona-Impfzentren im Herbst. Zwar stellen die 28 hessischen Zentren laut dem Innenministerium in Wiesbaden spätestens am 30. September ihren Betrieb zugunsten weiterer Impfungen in Arztpraxen und von Betriebsärzten ein. Doch das Gesundheitsministerium in Mainz teilte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit: „Ein Ende der Impfzentren in Rheinland-Pfalz ist noch nicht terminiert.“