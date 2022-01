Hessen bietet Bund Hilfe: Schnelleres Klinik-Meldesystem

Hessen bietet dem Bund Hilfe an beim Aufbau eines schnelleren Meldesystems für Covid-Patienten in Kliniken. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) Verbesserungen angekündigt, um möglichst tagesaktuell an solche Daten zu kommen.

„Das ist etwas was wir in Hessen von Anfang an seht gut gemacht haben“, sagte Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden. „Wir haben schon seit März 2020 über unser IVENA-System nicht nur tagesaktuell, sondern in Echtzeit bettenscharf ein Monitoring über die Klinikbelegung.“ Klose kündigte an, „ihm anzubieten, dass wir das gern im Bund mal vorzustellen“.

Der Expertenrat der Bundesregierung hatte ein „eklatantes Defizit“ bei der Verfügbarkeit aktueller Daten zu Corona-Klinikeinweisungen bemängelt. Lauterbach sagte dazu in der FAZ: „Wir haben diese Zahlen, aber sie treffen zeitlich verzögert ein. Diesen Verzug muss man dann hochrechnen, um auf die aktuelle Situation zu kommen. Damit bekommt man eine relativ gute Lageeinschätzung. Trotzdem geht das natürlich besser.“

Er habe bereits vor der Äußerung des Expertenrats damit begonnen, zusammen mit Krankenhaus-Gesellschaft, der Vereinigung der Intensivmediziner und anderen Akteuren nach Lösungen zu suchen, „wie wir ohne Zeitverzug an diese Daten kommen“.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-886525/2