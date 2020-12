Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 16:20 Uhr

Ulm

Hersteller ruft Cashewkerne bei Aldi Süd zurück

Ein Hersteller aus Ulm ruft möglicherweise verunreinigte Cashewkerne zurück. Das betroffene Produkt „Farmer Cashewkerne“ sei in Filialen von Aldi Süd in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen verkauft worden, teilte die Märsch Importhandels-GmbH am Dienstag mit.