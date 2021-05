Mainz

Hering appelliert an Bürger: gegen Antisemitismus einstehen

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hat dazu aufgerufen, „als Vorbilder mit Zivilcourage“ gegen Antisemitismus einzustehen. „Antisemitismus ist keine Meinung, sondern menschenverachtend und rassistisch“, sagte der SPD-Politiker zu Beginn der ersten Sitzung des Landtags in der neuen Wahlperiode am Dienstag in Mainz. Hering war zuvor mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern wieder gewählt worden. Die AfD-Fraktion enthielt sich.