Offenbach

Herbstwetter dauert an: Weiter bewölkt und regnerisch

Der Mittwoch beginnt örtlich mit Nebel. Auch tagsüber bleibt es bewölkt und es kommt vereinzelt zu Schauern in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad wird schwacher Nordwestwind erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es stark bewölkt und gebietsweise kommt es zu Nebel, dafür bleibt der Regen aus. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad.