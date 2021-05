Traditionell stellt die stärkste Fraktion den Parlamentspräsidenten, dies ist nach der Wahl vom 14. März weiterhin die SPD. Die konstituierende Sitzung des Landtags in Mainz fand coronabedingt in der Rheingoldhalle statt. Nach der Sommerpause will das Parlament in das dann neu sanierte historische Deutschhaus am Rheinufer zurückkehren.

