Dave Ricks, Vorstandsvorsitzender und CEO Eli Lilly and Company, spricht beim symbolischen Spatenstich für ein neues Werk des US-Pharmakonzerns. Das Unternehmen investiert in Alzey bis 2027 rund 2,3 Milliarden Euro in eine Fertigungsstätte für injizierbare Medikamente. (zu dpa: «Helmholtz-Zentrum für Alternsforschung lässt auf sich warten»)

Foto: Arne Dedert/DPA