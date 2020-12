Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 11:30 Uhr

Ochtendung

Helikopter-Absturz: Bundesstelle übernimmt Ermittlungen

Nach dem glimpflichen Absturz eines Hubschraubers bei Ochtendung in der Osteifel nimmt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig den Fall unter die Lupe. Ein Polizeisprecher in Mayen sagte am Freitag: „Wir selbst ermitteln nicht, weil es keinen Personenschaden gegeben hat.“ Den Totalschaden des kleinen Helikopters bezifferte er mit etwa 100 000 Euro.