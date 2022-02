Mainz

Helau zum Rosenmontag: Überschattet von Pandemie und Krieg

Trotz der Absage des Rosenmontagszugs haben etliche Mainzer den Höhepunkt der Fastnachtszeit zusammen gefeiert. Um 11.11 Uhr am Montag stimmten Dutzende Menschen auf dem zentralen Schillerplatz mit Helau-Rufen das Lied „Am Rosenmontag bin ich geboren“ an. Zur gleichen Zeit begann ein Fastnachter die Zugstrecke abzulaufen – am traditionellen Startpunkt des Rosenmontagszugs in der Neustadt.