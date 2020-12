Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 07:30 Uhr

Offenbach

Heiteres Wetter zur Wochenmitte mit bis zu 26 Grad erwartet

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zur Wochenmitte überwiegend heiter. Nur am Dienstagnachmittag wird es im Osten gelegentlich wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibe aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es demnach auf Temperaturen zwischen 9 und 5 Grad ab, in der Eifel auf bis zu 2 Grad. Am Mittwoch bleibt es heiter und trocken bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad.