Wetter

Heiteres Wetter zum Wochenabschluss und Wochenstart

Die neue Woche wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit ähnlichem Wetter losgehen wie die alte endet: Es ist sonnig und bleibt niederschlagsfrei. Am Sonntag dürften die Temperaturen auf maximal zehn Grad steigen, im Bergland auf höchstens vier Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.