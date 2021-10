Heiterer Start in die Woche, ab Dienstag auch Regen erwartet

Offenbach (dpa/lrs) – Zum Wochenbeginn sorgt ein Hoch über Südeuropa für kühle bis milde Luft in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Montag sei mit heiterem und niederschlagsfreiem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Die Temperaturen steigen maximal auf 14 bis 17 Grad, in Hochlagen auf 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf bis zu sechs Grad ab, örtlich gibt es etwas Regen.