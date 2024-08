Radfahrer fahren am Ufer des Lechstausees unter weiß-blauem Himmel. (zu dpa: «Heiter bis wolkig in Rheinland-Pfalz und dem Saarland»)

Radfahrer fahren am Ufer des Lechstausees unter weiß-blauem Himmel. (zu dpa: «Heiter bis wolkig in Rheinland-Pfalz und dem Saarland») Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Anzeige

Offenbach (dpa/lrs) – Nach Hitze, Gewittern und Starkregen in den vergangenen Tagen beruhigt sich das Wetter wieder. Am Donnerstag wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heiter bis wolkig und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 31 Grad, im Bergland sind Temperaturen um 24 Grad möglich.

Am Freitag wird das Wetter oft heiter oder sonnig. Es bleibt niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. In Hochlagen ist mit 24 Grad zu rechnen. Am Samstag ist dann wieder gebietsweise schauerartiger Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad, in Hochlagen um 20 Grad.