Eine Frau sonnt sich am Rheinufer. Hohe Temperaturen kommen am Wochenende auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu. Am Samstag könnten es bis zu 34 Grad werden. (zu dpa: «Heißes Wochenendwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland») Foto: Andreas Arnold/DPA