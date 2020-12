Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 09:20 Uhr

Offenbach

Heiße Sommertage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Es wird heiß in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden durch zunehmenden Hochdruck-Einfluss überall Höchstwerte von mindestens 27 Grad und viel Sonne erwartet, vereinzelt wird auch schon die 30 Grad geknackt. Am Dienstag waren laut DWD noch maximal 25 Grad und einzelne Schauer vorhergesagt. Spätestens ab Donnerstag wird es dann überall heiß und sonnig bei 29 bis 33 Grad. Der Freitag bringt mit 32 bis 35 Grad noch höhere Temperaturen. Auch in den Hochlagen werden 29 Grad erwartet. Das Sommerwetter bleibe über das Wochenende und zu Beginn der neuen Woche, so ein Meteorologe des DWD.