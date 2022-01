Mainz

Heiraten an „Schnapszahl“-Datum: Termine im Februar gefragt

Viele Standesämter in Rheinland-Pfalz werden am Mittwoch alle Hände voll zu tun haben. Denn für ihre Hochzeit haben zahlreiche Paare die „Schnapszahl“ 2.2.22 auserkoren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Trier etwa bietet eigentlich mittwochs keine Termine an. Aufgrund der Nachfrage macht die Dom-Stadt am 2.2.22 aber eine Ausnahme. Auch etwa aus Speyer und Mainz hieß es für Mittwoch: ausgebucht.