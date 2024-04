Heimpleite gegen Halle: Saarbrücken verspielt Chance

Der 1. FC Saarbrücken muss nach einer bitteren Heimniederlage gegen Halle wohl ein weiteres Jahr in der Drittklassigkeit einplanen.

Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat durch eine Heimpleite gegen den Halleschen FC wohl die letzte Aufstiegschance in der 3. Fußball-Liga verspielt. Die Saarländer mussten sich am Samstag dem vom Abstieg bedrohten Tabellen-17. mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und haben drei Spieltage vor dem Saisonende nun sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Henry Jon Crosthwaite besiegelte mit seinem Treffer in der 79. Minute das Ende aller Aufstiegsträume beim Pokal-Halbfinalisten, der mit 54 Zählern auf Rang sechs bleibt.

In einer schwachen ersten Halbzeit mussten die Gastgeber schon früh den Ausfall von Boné Uaferro verkraften. Der Abwehrspieler schied bereits nach knapp 20 Minuten verletzt aus, für ihn kam Julian Günther-Schmidt. Saarbrücken agierte viel zu passiv und hatte Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Zunächst traf Halles Mittelfeldspieler Timur Gayret (27.) mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur die Latte, dann verfehlte Tunay Deniz (37.) völlig frei stehend aus zehn Metern das Tor.

Bis zur ersten Chance für die Saarländer dauerte es fast eine Stunde. Einen platzierten Freistoß von Kasim Rabihic (57.) fischte Gäste-Torwart Sven Müller mit einer starken Parade aus dem linken Torwinkel. Die Gastgeber waren jetzt etwas besser im Spiel, doch auch Amine Naifi (73.) verpasste knapp die Führung.

Die fiel dann auf der Gegenseite. Nach einer Hereingabe von Meris Skenderovic kam Crosthwaite frei zum Abschluss und ließ FCS-Torwart Tim Schreiber keine Chance. Saarbrücken bäumte sich in der Schlussphase zwar noch einmal auf, konnte der Partie aber keine Wende mehr geben.

Spielplan und Tabelle 3. Liga