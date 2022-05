Oberthal

Raumfahrt

Heimatgemeinde von Maurer plant «Welcome-back-Party»

Noch ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer (52) nicht zurück auf der Erde. In seiner Heimatgemeinde Oberthal im Saarland hat man aber den Termin für seine «Welcome-back-Party» bereits klar gemacht: Am 14. August werde der Saarländer bei einer Feier am Bostalsee «offiziell in der Heimat zurück begrüßt», sagte der Sprecher im Organisationsteam der Gemeinde, Siegfried Hans, der Deutschen Presse-Agentur. Nach knapp sechs Monaten im All auf der Internationalen Raumstation (ISS) kehrt der Esa-Astronaut in den nächsten Tagen zur Erde zurück. Das Datum ist noch unklar.