Trier

Kirche

Heilig-Rock-Tage in Trier mit Gottesdienst im Dom begonnen

Mit einem Gottesdienst im Dom hat Bischof Stephan Ackermann in Trier die diesjährigen Heilig-Rock-Tage eröffnet. An dem Pontifikalamt nahm am Freitag auch der Limburger Bischof Georg Bätzing teil. Nach der Messe öffnete Ackermann die Heilig-Rock-Kapelle im Dom, in der in einem klimatisierten Schrein ein besonderes Gewand aufbewahrt wird: der sogenannte Heilige Rock. Die wichtigste Reliquie im Dom rückt dann bis zum 8. Mai in den Fokus.